Un fulmine incendia una trave in una basilica di Pisa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) In Toscana uncaduto durante un nubifragio ha colpito ladi San Pietro apostolo a Grado, vicino a. C'è stato un principio di incendio spento dai pompieri ma unaè rimastata. Esclusi al momento danni alle strutture portanti in legno del tetto. Sono state fatte verifiche dai pompieri e non risultano criticità. I vigili del fuoco, comunque, hanno interdetto l'accesso allafino a che non saranno effettuati controlli più approfonditi sulla staticità della. L'arcivescovo di, Giovanni Paolo Benotto, è andato sul posto. La, in stile romanicono, costruita fra il X e il XII secolo, è dedicata all'apostolo Pietro che secondo una tradizione sarebbe sbarcato in un porto fluviale che esisteva nei pressi.