Umbria | sette in corsa per la Regione

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Sono, al momento, i candidati inper la presidenza della. Oltre alla presidente uscente, Donatella Tesei, sostenuta dai partiti di centrodestra, ci sono Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, sostenuta dal 'campo larghissimo' del centrosinistra (Partito democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza verdi e sinistra, socialisti, civici cattolici, Azione e Italia Viva), e poi Roberto Fiore per Forza Nuova, Moreno Pasquinelli per il Fronte del Dissenso, Marco Rizzo persovrana nel cuore, Stefano Bandecchi per Alternativa popolare e Francesco Miroballo perAutonoma.