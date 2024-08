Svolta Sinner il dato è impressionante | boom Jannik numeri da capogiro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 18 agosto 2024) Arriva laper, la notizia dei suoie dà l’ennesima prova della sua grande forza L’uscita di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Cincinnati hagrande respiro a. Il tennista spagnolo è stato battuto clamorosamente da Gael Monfils 4-6, 7-6, 6-4. E dal nervosismo ha anche rotto una racchetta, un comportamento atipico per uno come Carlitos, che fino a quel momento aveva espresso un bellissimo tennis.su(LaPresse) Ilveggente.itEvidentemente, le fatiche dei Giochi Olimpici si sono fatte sentire. Alcaraz si è visto sfumare la possibilità di passare avanti anel ranking ATP nel breve periodo. Il suo obiettivo prima della fine dell’anno, come dichiarato da lui stesso, è quello di diventare numero 1 del Race. Cosa che non succederà fino a dopo gli US Open.