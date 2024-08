Skyfall l' ora del missile a propulsione nucleare | l' arma che terrorizza il mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Mentre Kiev avanza nella regione di Kursk, Vladimir Putin cerca il modo di riacquisire credibilità e lo fa rispolverando un mezzo potentissimo senza precedenti: un. Un'unica nel suo genere, uno ordigno spinto da una sorgente miniaturizzata, che gli permetterebbe di restare in volo per un tempo illimitato prima di scagliarsi contro l'obiettivo. L'obiettivo strategico è chiaro: la minaccia di una ritorsionecontro gli Stati Uniti. Il Cremlino ne aveva già parlato nel 2018 dello, chiamato così dalla Nato. La stampa russa parla di un ordigno lungo 12 metri con un profilo di volo a bassa quota per sfuggire ai radar e una velocità di poco inferiore a quella del suono, ossia intorno ai 900 chilometri orari. Passare dalla teoria alla pratica non è però così semplice.