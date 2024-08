Sinner-Zverev in semifinale a Cincinnati dove vederla in Tv e quanto guadagna chi vince

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 agosto 2024) Jannikin campo aper continuare la sua scalata all’Olimpo del tennis e per blindare il primo posto del ranking. Arrivato inal Masters 1000 statunitense, il 22enne fuoriclasse altoatesino affronta il numero 4 del mondo, il tedesco Alexander, dopo essersi vendicato della sconfitta di una settimana prima in Canada per mano di Andrey Rublev, ripagando il russo con la stessa moneta in Ohio. L’azzurro punta a riscattare l’eliminazione Montreal, torneo disputato non ancora in perfette condizioni fisiche dopo la tonsillite che l’ha costretto a saltare le Olimpiadi, e si prepara a mettere nel mirino l’ultimo Grande Slam della stagione: l’Us Open.