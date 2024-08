Sharon Verzeni spunta la pista femminile | chi potrebbe averla uccisa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 18 agosto 2024) Social. Emergono nuovi dettagli nel caso di: non si esclude la possibilità che l’assassino possa essere una donna. La vittima è stata colpita con tre coltellate alle spalle e una quarta al petto, tutte sferrate con notevole forza. Tuttavia, questo non implica necessariamente che l’aggressore fosse un uomo. L’idea comuneportare a immaginare una figura maschile come responsabile del delitto avvenuto poco prima dell’una di notte di martedì 30 luglio a Terno d’Isola, ma gli investigatori sottolineano che non vi sono prove definitive in tal senso. “Al momento non possiamo escludere nulla, neanche che sia stata una mano. Contiamo che la relazione finale dei medici legali ci offra qualche dato in più”, hanno dichiarato, aggiungendo che si attendono ulteriori indicazioni dalla relazione finale dei medici legali per chiarire meglio il quadro della situazione.