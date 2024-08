Ore extra per ridurre le liste d’attesa | Servono incentivi agli infermieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) EMPOLI La strategia di abbattere ledi attesa utilizzando le cosidette ’aggiuntive’, ovveroeconomici, sta creando scompiglio nel comparto sanitario. Sì perché a quanto pare si stanno generando delle grosse disparità e anche nell’empolese il malumore si fa sentire. "La Regione Toscana non può dimenticarsi deglie del personale del comparto sanitario – esordisce Mauro Giuliattini, reggente regionale Fp Cisl Toscana –. Così, come è stato raggiunto l’accordo della produttività aggiuntiva per i medici proprio con l’obiettivo di contenere ledi attesa, auspichiamo che quanto più rapidamente possibile la Regione ci chiami per trattatare la maggiorazione che per effetto della Legge finanziaria 2024 interessa anche questa categoria di lavoratori".