MX2 Kay de Wolf fa sua Gara-1 del GP d’Olanda e scappa in classifica generale 4 Andrea Adamo

(Di domenica 18 agosto 2024) Un eccezionale Kay desi è aggiudicato la prima manche del Gran Premio, quindicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MX2 2024. Sul tracciato di Arnhem il pilota olandese della Husqvarna ha chiuso con il tempo di 34:22.715, precedendo di appena 998 millesimi il belga Lucas Coenen (Husqvarna), quindi terzo il suo connazionale Liam Everts (KTM) a 38.6 secondi. Quarta posizione per l’azzurro(KTM) a 44.5, quinta per il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 47.7, mentre è sesto l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 50.1. Settima piazza per il lettone Karlis Alberts Reisults (Yamaha) a 53.2, ottavo il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 53.8, quindi nono il tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) a 1:12, mentre completa la top 10 il belga Sacha Coenen (KTM) a 1:23.