Madelaine Petsch 30 anni in 10 look | i più belli finora

(Di domenica 18 agosto 2024) Star di Riverdale,è anche molto vicina al panorama glam. E, in occasione del suo 30esimo compleanno, vogliamo ripercorrere ipiùche ha scelto sul red carpet. Sono 30 le candele chesoffierà sulla sua torta di compleanno quest’oggi 18 agosto 2024. Attrice Millennials, negli ultimisi è avvicinata moltissimo al panorama glam: di fatto non ha mai perso l’occasione di partecipare attivamente alle Fashion Week, da Milano a Parigi, sottolineando sempre più la sua passione per il glam. In molti probabilmente l’avranno conosciuta in Riverdale, dove ha interpretato Cheryl Blossom.