Lotteria la dea bendata ci mette una pezza | 24 ore di follia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 18 agosto 2024) La deaè tornata sui suoi passi e ci ha messo una: stenterete a credere a quello che è accaduto. Si dice che la fortuna sia cieca, ma la verità è che a volte sembra vederci non bene, ma addirittura benissimo. Il che spiegherebbe come mai ad un uomo del Michigan sia successo qualcosa di così incredibile. Qualcosa della quale, vi avvertiamo, farete fatica a capacitarvi, non fosse altro perché, appunto, la sua storia sembra troppo assurda per essere vera. Il Fantasy 5 è un gioco ad estrazione – Ilveggente.itIniziamo col dire che questo 53enne di Macomb, nei giorni scorsi, ha sfiorato una vincita clamorosa. Avrebbe dovuto indovinare 5 numeri, per assicurarsi il jackpot dellaad estrazione Fantasy 5, ma ne ha centrati solamente 4.