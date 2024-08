Le pagelle Cauz sempre in difficoltà Kleis | quanta qualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) GAGNO 6 Incolpevole sulla girata angolatissima di Mallamo e anche sulla girata ravvicinata di Rover può fare poco. Per il resto il Sudtirol non scaglia altri palloni nello specchio della sua porta. CALDARA 6 Sulla sua fascia di competenza gioca con grande sicurezza e con un paio di buone diagonali nel primo tempo evita qualche guaio. ZARO 6 Il suo piede è troppo lungo e sul pari annullato a Palumbo nel recupero va in off side per un paio di centimetri. Peccato. Dietro fa il suo. PERGREFFI 6 Sulle due reti del Sudtirol il capitano non ha grosse responsabilità. La sua gara è diligente e non contiene grosse sbavature.