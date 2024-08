IndyCar quinta volta per Newgarden a Gateway

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Josefvince ancora anella NTTSeries.affermazione nell’ovale che sorge nello Stato dell’Illinois per il #2 del Team Penske, abile ad imporsi nel finale davanti al compagno di squadra Scott McLaughlin ed a Linus Lundqvist. Non cambia, invece, la classifica generale della nota serie statunitense riservata alle monoposto, Alex Palou resta saldamente leader. I primi giri in quel di Madison sono stati più che mai concitati con David Malukas (Shank Racing #66) all’assalto delle monoposto del Team Penske del neozelandese Scott McLaughlin #3 e dell’australiano Will Power #12. L’americano con origini lituane ha preso il sopravento sui rivali dopo la prima neutralizzazione della giornata, avvenuta dopo poche tornate per un problema in curva 1-2 tra Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing #21) e Katherine Legge (Coyne #51).