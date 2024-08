Greenwood segna subito due gol De Zerbi | Le polemiche si placheranno con i gol

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Ieri l’esordio del Marsiglia di De. Un sonoro 1-5 in casa del Brest, protagonista anche il controverso. Al termine della partita Deha parlato del suo pupillo: «Sono felice che abbiato. Calmerà leche hanno circondato il suo arrivo. Masonè un giocatore diverso dagli altri, ha un livello straordinario». Parole che non sono piaciute a molti, tantomeno all’Equipe che scrive: “Se non fosse stato accusato di stupro e violenza domestica nel 2022, prima che le accuse cadessero, Masonoggi non sarebbe sicuramente a Marsiglia“. L’inglese continua a far discutere Continua il quotidiano francese: “Il suo talento non sembra adatto a un club di Ligue1 che non farà la Champions quest’anno. Ma lo scandalo lo ha relegato a un ruolo secondo piano e lo ha portato a lasciare Manchester per tentare un’operazione di riscatto in Spagna, al Getafe.