Estradato l' immobiliarista Coppola

(Di domenica 18 agosto 2024) 9.46 E' atterrato stamane all'aeroporto di Fiumicino Daniloromanoin Italia dagli Emirati Arabi Uniti.si è imbarcato su un volo partito da Abu Dhabi dopo la decisione presa dalle autorità giudiziarie e governative degli Emirati sull'estradizione richiesta dall'Italia Su, uno dei "furbetti del quartierino", arrestato a dicembre scorso ad Abu Dhabi, pende un ordine di carcerazione per un residuo di pena da scontare in carcere di 6 anni, 2 mesi e 12 giorni per una comndanna per bancarotta