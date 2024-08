Cosenza-Cremonese i grigiorossi cercano una partenza lanciata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Cremona, 18 agosto 2024 – Contro ildell’ex Alvini, alla ricerca di una sua identità e solidità di gioco, questa sera (domenica 18 agosto) lacomincerà il suo campionato. Un avvio (si gioca alle 20.30 allo Stadio San Vito-Marulla) molto importante per la squadra di Stroppa, che deve partire con il piede giusto e dimostrare di avere le carte in regola per inseguire la desiderata promozione in serie A sfuggita lo scorso anno al termine della finale play off persa con il Venezia. L’esperto Bianchetti ha inquadrato la delicata trasferta in Calabria: “Per noi – è l’analisi del nuovo capitano della- sarà fondamentale partire meglio dell’anno scorso. Dobbiamo partire con il piede giusto, anche perché sappiamo che proprio la scorsa stagione alla fine ci è mancato qualche punto della prima parte. Con ilci attende una gara difficilissima.