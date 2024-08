Bologna Orsolini | Superiori all’Udinese meritavamo di più

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Il capitano del, Riccardo, è intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito al pareggio interno per 1-1 contro l’Udinese nell’esordio stagionale in Serie A: “Quando non concretizzi tante occasioni create fai fatica a vincere le partite, siamo staticertamente di più. Bisognava trovare il gol dell’1-0 viste le occasioni create. Ci siamo riusciti ma poi loro si sono chiusi e abbiamo subito il pareggio nell’unico modo possibile, ossia su palla inattiva, mentre forse stavamo ancora esultando per il rigore parato”. “Abbiamo avuto delle occasioni, ma quando non concretizzi fai fatica a vincere le partite. Peccato perché siamo statidi più.