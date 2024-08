Allagamenti a Palermo salvato un anziano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Diversi interventi da parte dei vigili del fuoco dia causa delle intense piogge, cadute dopo mesi di attesa, che hanno interessato la città questo pomeriggio. In via monte San Calogero, al civico 29, si è verificato l'allagamento dell'intero piano terra e del vano ascensore;anche nella zona di Vergine Maria; alle 16.30 squadra del distaccamento nord e sommozzatori sono intervenuti per soccorrere unche è rimasto bloccato nella propria auto nei pressi del cimitero dei Rotoli.