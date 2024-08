WTA Cincinnati Swiatek e Sabalenka senza problemi fuori Zheng Badosa prosegue la rinascita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Giornata di ottavi di finale e con alcuni doppi turni per il WTA 1000 disul cemento di Mason, in Ohio. Jessica Pegula e Anastasia Pavlyuchenkova sono sopravvissute al doppio impegno giornaliero e si sono qualificate per i quarti di finale. La giocatrice di Buffalo, vincitrice la scorsa settimana a Montreal, ha vinto in rimonta contro Karolina Muchova con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 uscendo molto bene alla distanza, per poi battere nella serata americana nel derby Taylor Townsend con un netto 6-2 6-3. Pegula troverà Leylah Fernandez che ha sconfitto un po’ a sorpresa con un netto 6-1 6-4 la russa Diana Shnaider che era in grande spolvero.