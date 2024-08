Volley femminile chi è Merit Adigwe | un opposto di potenza sulle orme di Egonu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)sta regalando meraviglie agli Europei Under 20 di, dove l’Italia si è qualificata per la finale e oggi pomeriggio (ore 17.30) scenderà in campo a Sòfia (Bulgaria) per affrontare la Turchia. L’in forza a Conegliano ha fatto la differenza nell’intensa semifinale vinta in rimonta contro il Belgio e si era fatta notare anche nelle sette partite della fase a gironi, palesando una crescita rimarchevole rispetto alle precedenti avventure in azzurro. Conosciamo più da vicino la bomber quasi 18enne che si muovedi Paolasarà la riserva della bomber Isabelle Haak alla corte delle Campionesse d’Italia e d’Europa nella stagione che scatterà tra qualche settimana (sarà la sua prima avventura in Serie A1).