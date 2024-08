Verona-Napoli è ufficiale | arriva il comunicato in questi minuti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilscenderà in campo contro ilper la prima giornata di Serie A. Into anche il. Manca poco all’esordio delin campionato. La squadra di Antonio Conte aprirà la sua nuova avventura in Serie A allo Stadio Bentegodi dove affronterà il. Un match ricco di insidie per gli azzurri che si apprestano a scendere in campo con una rosa incompleta e sulla quale vertono i dubbi della piazza, così come dell’allenatore che anche oggi in conferenza stampa ha espresso tutto il suo disappunto per la situazione che si è venuta a creare sul mercato. Al netto di questo, però, per Conte è tempo di mettere insieme i pezzi, raccogliere quanto fatto nel corso dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.