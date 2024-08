Venezuelani anti Maduro sfilano in corteo in centro a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Circa 200 persone si sono riunite oggi pomeriggio in piazza Castello aper unirsi alla protesta globale organizzata in diverse città del mondo e convocata dalla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, per chiedere che venga fatta chiarezza sulle elezioni presidenziali dello scorso 28 luglio. Numerose le bandiere venezuelane e italiane in vista, i manifesthanno esposto anche diversi cartelli con scritto ''Le nostre armi sono i verbali di votazione'' e ''Desidero libertà per il Venezuela'', per poi intonare ccome ''Libertà! Libertà!''. ''Siamo qui a dire che abbiamo vinto – ha affermato ai presenti Mariela Magallanes, deputata dell'Assemblea nazionale venezuelana, esule in Italia – Siamo qui perché il Venezuela lotta. I suoi figli hanno alzato la voce per quello che sta succedendo.