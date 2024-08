Salvuccio Riina si è sposato Nozze in Spagna e festeggiamenti a Corleone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Elena esposi. La notizia delledel terzogenito di Toto', Giuseppe Salvatore detto Salvo o appunto, nato nel 1977 durante la latitanza del padre, risale a un paio di mesi fa, ma si è appresa soltanto ora, dopo i. Il festeggiamento si è svolto infatti a(Palermo) paese di origine del padre e della madre, Ninetta Bagarella, che si sposò con il capo di Cosa nostra durante la latitanza, nel 1974. Il matrimonio di Elena e Salvo è stato celebrato ine la festa nuziale siciliana si è tenuta in contrada Piano Schiera, in un ristorantese.junior è tornato a vivere nel paese di origine della famiglia, dopo avere scontato una condanna a otto anni e 10 mesi per associazione mafiosa ed essere stato affidato ai servizi sociali in Veneto prima è in Umbria poi, occupandosi di giovani con problemi di droga.