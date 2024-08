Salva questa lista sullo smartphone | contiene i 10 alimenti più preziosi per il fegato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024) Gliper mantenere in salute ile quali invece quelli da evitare: i consigli per un’alimentazione sana. Ilè uno degli organi più importanti del nostro organismo e, come parte preziosa del nostro corpo, va ovviamenteguardata con uno stile di vita corretto e un’alimentazione sana. La più grande ghiandola del nostro corpo svolge diverse funzioni utili alla digestione, oltre a difendere l’organismo ed occuparsi dell’eliminazione di sostanze tossiche per il corpo. Questiaiutano aguardare le funzioni dele a mantenerlo in salute – cityrumors.itEntrando nello specifico dei processi chimici, ilimmagazzina glicogeno, sintetizza le proteine del plasma e si occupa, come accennato prima, della rimozione di sostanze tossiche dal sangue, oltre a produrre la bile.