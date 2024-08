Palladino | Viste buone cose ci serve tempo Mercato da completare in difesa Gudmundsson pronto in due settimane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 17 agosto 2024 – Al termine della gara pareggiata per 1-1 contro il Parma ha parlato mister Raffaele. Ecco le sue dichiarazioni. "Con nuovi principi di gioco e giocatori diversi,e pazienza. Oggi abbiamo fattomolto positive, ma ci sono aspetti da correggere, sia nelle scelte che dal punto di vista tecnico. Non sono preoccupato, abbiamo solo bisogno di. Ho apprezzato lo spirito di squadra, abbiamo creato occasioni per segnare. Conoscevo le insidie di questa partita; il Parma è una squadra rapida e veloce. Ci sono ancora molti aspetti su cui possiamo migliorare". Su Amrabat.“Gli voglio davvero bene, è un ragazzo straordinario e si è creato un ottimo rapporto tra noi. È una persona sincera e di buon cuore. Fin dal primo giorno ha dimostrato il suo impegno, lanciando segnali positivi sia a me che alla Fiorentina.