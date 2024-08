Napoli Conte | Mercato bloccato e zero sorprese positive | mi aspettavo di meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 - Una vigilia ufficiale da allenatore delc'è già stata, prima del debutto in Coppa Italia contro il Modena, ma in quell'occasione tracce di Antoniodavanti a microfoni e taccuini non si erano viste. Dopo il risicato successo, arrivato solo tramite la lotteria dei rigori, il tecnico salentino aveva invece parlato, e come sempre senza essere banale: nel mirino una rilento in entrata e in uscita, con diverse situazioni bloccate in entrambi i lati. A distanza di una settimana esatta la stasi in casaè quasi immutata, nonostante l'imminente acquisto di David Neres. La priorità diperò, si sa, era un'altra: la punta centrale (per la precisione Romelu Lukaku) in luogo di Victor Osimhen, ormai alla porta ma a sua volta senza acquirenti alla luce delle pretese economiche di Aurelio De Laurentiis.