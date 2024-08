Mucillagine nell’Adriatico le foto sott’acqua | come cambiano colore e forma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ancona, 17 agosto 2024 - Lanell'ultimo mese ha rovinato le vacanze di molti turisti (e non solo) che avevano scelto il mar Adriatico per trascorrere le proprie vacanze estive. Da Ancona a Pesaro, tante le segnalazioni con tanto die video sui social. Alcune immagini sott'acqua dellanel mare Adriatico; grandi e piccole chiazze si muovono trasportate dalle onde (Ansa) Senza considerare che in molto hanno preferito i fiumi al mare anche per Ferragosto. Anche in considerazione del fatto che larende anche più scivoloso il fondale. Mucillagini, l’inatteso fenomeno: di notte diventano luminose, ma di giorno quanti capitomboli Ma la, ben visibile sia alla riva che al largo della costa, sott'acqua può rappresentare uno spettacolo inedito per chi se la trova davanti con le sue forme e sfumature.