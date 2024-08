L’uomo in bici la notte del delitto di Sharon Verzeni l’ultima indiscrezione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024)emersa dagli ambienti investigativi indica che nellain cuiè stata uccisa, le telecamere hanno immortalato nella zona di via Castegnate, la via in cui è avvenuto il, un uomo incletta. Ci sono frame che individuanoproprio nell’ora dell’omicidio, mentre percorre la strada in contromano. Potrebbe trattarsi di un testimone cruciale per risalire all’assassino, ma potrebbe anche essere la stessa persona che ha accoltellato a morte con quattro fendenti la 33enne. Come spiega il Giorno, i carabinieri confermano che dalle immagini della videosorveglianza «sono ripresi molti soggetti a piedi, incletta e in moto. E finché ognuno di loro non sarà identificato son odi interesse investigativo». Per le sue passeggiate serali,non avrebbe avuto un percorso fisso.