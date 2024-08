L’overtourism spiegato dall’Accademia della Crusca

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 agosto 2024) TrattoOvertourism, già registrato nella sezione Neologismi 2023 del Vocabolario Treccani, è stato inserito nel Devoto-Oli online e nello Zingarelli 2025 come anglismo entrato in italiano nel 2017 con il significato di ‘sovraffollamento di una località a seguito di un eccessivo afflusso di turisti, che crea disagi ai residenti e ai turisti stessi’ e conta, nelle pagine in italiano di Google, ben 118.000 risultati (ricerche del 4/6/2024). In vari àmbiti, da quello turistico a quello linguistico, ne sono state proposte varie alternative: l’“ibrido” overturismo (formato dal prefisso inglese over- e dalla parola italiana turismo, che però raggiunge solo 1.960 r.), i traducenti sovra(-)turismo (916 r. in tutto tra forma con e senza trattino, diffuso soprattutto negli studi di ambito accademico accanto al prestito integrale) e iperturismo (6.450 r.).