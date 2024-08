Lo scuolabus non passa Il Comune alle famiglie | | Provate il car pooling

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Undici bambini rimasti a piedi, undiciin difficoltà. "Organizzatevi tra di voi e vi daremo una mano". È il “car“ l’idea che ildi Desio ha lanciatomamme e ai papà che sono rimasti esclusi dal servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno. Un’iniziativa, "in via del tutto sperimentale", precisano da Palazzo, per incentivare i genitori a condividere l’auto per accompagnare insieme i figli a scuola. "Dopo le richieste arrivate per aderire al servizio di trasporto durante il prossimo anno – spiega l’assessore ai servizi scolastici Andrea Civiero – abbiamo dovuto constatare una maggiore domanda rispetto all’offerta per quanto riguarda la scuola Pertini, per cui si è creata una lista d’attesa di 11 bambini, un’esigenza che into non si era manifestata.