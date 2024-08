L’ex Palladino all’assalto | I tifosi la nostra energia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Quello che conta è che, alla fine, Raffaeleabbia dormito in modo sereno. Visto che, se da un lato il pensiero per la trasferta di Parma non lo ha più di tanto turbato, il sogno di poter abbracciare il prima possibile Albert Gudmundsson si è trasformato in realtà. Il miglior modo per iniziare la stagione, anche se l’islandese al Tardini sarà assente in attesa di trovare la forma migliore: "’Gud’ me lo sono sognato tutte le notti in questo periodo: non vedevo l’ora che arrivasse" ha scherzato il tecnico: "L’ho voluto fortemente perché credo che sia uno degli attaccanti più forti della Serie A. Ci darà una grande mano, visto che è perfetto per le nostre richieste di calcio".