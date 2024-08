L’essere umano invecchia di più a 44 e 60 anni | i risultati di un’indagine dell’università di Stanford

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Secondo uno studio portato avanti dall’Università di medicina di, negli Usa, e pubblicato sulla rivista Nature Ageing, il processo dimento negli esseri umani incontra due scalini fondamentali: il primo a 44, il secondo intorno ai 60di età. In sostanza l’indagine spiega che le persone, in realtà, nonno in maniera lenta e costante, ma subiscono mutamenti drastici a livello biomolecolare una volta superate le due fasi in questione. Lo studio L’indagine è stata svolta da un team di autori guidato da Xiaotao Shien, che per esperimento ha analizzato e seguito per diversii dati di 108 persone tra i 25 e i 75di età. Tutto ciò ha permesso agli studiosi di monitorare e seguire con attenzione i cambiamenti apportati dall’età in oltre 135mila molecole differenti.