L’auto si è disintegrata L’incidente non ha lasciato scampo a Armando | morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Drammatico incidente nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto. Un uomo di 38 anni,Mango, ha perso la vita. Lo schianto intorno alle 3.15 presso la rotatoria di Via del Lido, oggi Viale Antonio Pennacchi, all’altezza di Via Nascosa. Devastante l’impatto per l’uomo, originario di Sermoneta. Dopo aver perso il controllo della sua Lancia Ypsilon e aver urtato lo spartitraffico si è schiantato violentemente contro la parete di travertino che circonda la rotonda. >> “Cosa hanno ripreso le telecamere”. Omicidio Sharon Verzeni, i carabinieri lo hanno scoperto guardando i video ‘segreti’ Èsul