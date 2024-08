Lautaro Martinez un grande rischio per Genoa-Inter Obbligato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)è fresco dell’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto fino al 2029. Persi prende una maglia da titolare, unmaper Simone Inzaghi. TITOLARE –ha rinnovato il suo contratto fino al 2029 e prenderà nove milioni di euro a stagione esclusi i bonus che lo potrebbero portare verso i 10. Oggi l’argentino festeggerà la firma con una partita da titolare, precisamente la prima in stagione dell’contro ilallo stadio Marassi. Simone Inzaghi è praticamentead utilizzare il suo numero 10 perché non ne ha altri a disposizione. O meglio ci sono, Mehdi Taremi e Joaquin Correa, ma uno rientra da un infortunio e l’altro non può essere uno dei primi undici del campionato nerazzurro.non ha mai giocato in questa estate con la maglia dell’