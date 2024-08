La Lupa vince il Palio di Siena | tensioni alla partenza 45 minuti di nervosismo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) La contrada dellacon il cavallo Benitos e il fantino Dino Pes detto Velluto ha vinto ildidell'Assunta del 2024. Al secondo posto la Selva, terzo posto per la Chiocciola. Lanonva undall'agosto 2018, quando il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo montava il cavallo Porto Alabe. In generale, però, si tratta della sua 38esima vittoria nella storia secolare di questa competizione. Ildell'Assunta, tradizionalmente programmato il 16 agosto, è stato rinviato a oggi per il maltempo che ieri ha colpito la città. ?Velluto, 43 anni e nato a Silanus in provincia di Nuoro, è il fantino più anziano in questo. Il cavallo Benitos, invece, un castrone sauro di sette anni, era al suo esordio. La Contrada con i colori bianco e nero con liste arancio ha conquistato così il Drappellone disegnato dall'artista Riccardo Guasco, detto Rik.