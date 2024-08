Inizia il campionato del Bologna | gli acquisti il modulo l’entusiasmo del Dall’Ara Ecco cosa sapere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 - Dove eravamo rimasti? Con ilche esplode di gioia cantando la musichetta della Champions League. Ci siamo, il conto alla rovescia è quasi arrivato alla fine: ilsi prepara a cominciare la nuova stagione. Una stagione che non potrà essere come le altre, visto il ritorno nella massima competizione europea dei rossoblù dopo 60 anni. Una stagione speciale, dunque, che prenderà il via domenica 18 agosto alle 18.30 al Dall'Ara contro l'Udinese. Sarà un ritorno carico di emozioni per tutti i tifosi allo stadio: già oltre 25000 le presenze confermate, nonostante il periodo di vacanza.