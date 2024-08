Il simbolo di Pesaro La Biosfera non convince il nuovo sindaco | | Costa troppo E la sposto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) e Antonella Marchionni Si chiama ’GeodArt’, meglio nota come. Ha un milione di led ed èta 629.850 euro più iva. Soldi di provenienza del Ministero delle Imprese messi a disposizione grazie ad un bando vinto dal Comune di. Laemana suoni, immagini e colori, giorno e notte. La si può vedere in piazza del Popolo ed è stata acquistata durante la precedente legislatura delMatteo Ricci comedicapitale della cultura italiana 2024. IlAndrea Biancani però ha già in mente di traslocarla: "Non può stare lì. A fine anno serve un loggiato dove collocarla per via del calore eccessivo e un luogo poco frequentato perché i suoni e le immagini a tutte le ore potrebbero disturbare i residenti".