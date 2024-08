Empoli senza reti con il Monza all’esordio nel campionato di serie A

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 17 agosto 2024)0-0(3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh (84’ Haas), Pezzella (92’ Cacace); Fazzini (84’ Ekong), Esposito (69’ Solbakken); Colombo (84’ Caputo). A disposizione: Seghetti, Chiorra; Goglichidze, Shpendi, Guarino, Stojanovic, Tosto, Marianucci, Popov. Allenatore: Sullo (ff)(3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina (46’ Gagliardini), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato (69’ Caprari); Petagna. A disposizione: Sorrentino, Mazza; Sensi, Pedro Miguel, Bettella, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Carboni, Mota, D’Alessandro. Allenatore: RubinacciARBITRO: Fabbri di Ravenna (Di Gioia-Politi)NOTE: Ammoniti Maldini– L’esordio al Castellani per mister Francesco D’Aversa, in tribuna per la prima di quattro giornate di squalifica, è