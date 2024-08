EA Sports League | Valencia – Barcellona | fiducia cieca

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-17 08:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Qa causa delle molteplici difficoltà economiche che stanno attraversando, a Valenza –È sempre un punto culminante del Lega e ancora di più se appare il primo giorno. Il club del Barça – perché vuole spendere quello che non ha – e il club bianconero – perché lavora da anni al suo progetto – affrontano il percorso con spiriti molto diversi. La scorsa stagione ha mostrato Valenza che si può colpire sui denti se non si soffre per salvarsi. guardare Europa Erano parole grosse l’anno scorso. Lui Barçail cui obiettivo questa stagione è diventare di nuovo una squadra campione, arriva alla première della competizione con meno volti nuovi rispetto al Valenza e con non pochi dubbi.