Draper-Rune oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Jackse la vedrà contro Holgernei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Ghiotta chance per entrambi i giocatori, arrivati così avanti nel torneo un po’ a sorpresa e ora determinati a proseguire il loro cammino.ha ottenuto tre vittorie sofferte in tre set ai danni di Munar, Tsitsipas e Auger-Aliassime, mentreha superato nell’ordine Berrettini, Borges e Monfils. Il danese scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers: tra i due non c’è alcun precedente. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 agosto, come secondo match dll’01:00.