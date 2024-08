Dopo le minacce di ritorsioni russe la Rai fa rientrare Battistini e Traini L’ad Sergio | Decisione per garantire la loro sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) La giornalista del Tg1 Stefaniae l’operatore Simonetornano in Italia.il reportage sull’offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, Mosca aveva minacciatoper quello che ritiene un ingresso “illegale” dei giornalisti italiani. L’amministratore delegato della Rai, Roberto, ha tenuto a precisare che ladi far“temporaneamente” in Italiaè stata presa “esclusivamente per” lae tutela personale”. Per protesta venerdì la Russia aveva convocato l’ambasciatrice d’Italia a Mosca, Cecilia Piccioni. A inizio giornata il canale Telegram russo Baza aveva diffuso la notizia dell’intenzione del “Ministero degli Interni russo di avviare un procedimento penale contro i giornalisti italiani”.