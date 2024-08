Domenica 18 agosto 2024 | in arrivo temporali e calo termico su Roma e Lazio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) Meteo– Giornata di pioggia e rovesci temporaleschi in tutto il, con temperature in. La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regioneha emesso un’allerta gialla da domani mattina,18e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La giornata di18sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili sue su tutta la regione. L’di una circone depressionaria di origine atlantica porterà piogge diffuse e rovesci temporaleschi, con un significativodelle temperature rispetto ai giorni precedenti.