Cossiga | Benedetto ' Grande Riforma eredità di un pensiero moderno'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - Francesco"aveva il culto della democrazia, ma la giusta considerazione del consenso, ieri tenuto debitamente in considerazione, oggi spesso indebitamente rincorso. È anche da questo sistema di valori che nasce la '' su cui è incentrato il suo messaggio alle Camere del 1991". Lo scrive Mario, autore di 'Francesco. L'Italia di K', in un articolo pubblicato da 'Il Messaggero' nel quattordicesimo anniversario della morte dell'ex Capo dello Stato. "Siamo -si ricorda nel testo- nel pieno del Governo Andreotti, in un momento complesso, con un deficit di bilancio di oltre il 10% del Pil.