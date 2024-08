Corriere dello Sport – Miovski ecco chi è l’erede di Dovbyk nel Girona

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-16 23:39:25 Arrivano conferme dal: Ilha cambiato tre centravanti in quattordici mesi. Nella scorsa estate ha salutato Taty Castellanos, tornato al New York City e passato alla Lazio per quindici milioni. Due settimane fa ha ceduto Artem Dovkyk alla Roma per trenta milioni e mezzo più 5,5 di bonus. Adesso ha preso Bojan, macedone, venticinque anni, un metro e 89, 44 gol in 97 partite con l’Aberdeen. È stato scelto da Pere Guardiola, fratello di Pep e presidente del, che è arrivato terzo nella Liga e si è qualificato per la SuperChampions. È costato 4,9 milioni, un affare in linea con le strategie aziendali del club catalano, allenato da Michel e controllato da Abu Dhabi United Group.