Conte boccia completamente il modulo | stoccata a tre allenatori

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Antonioè un fiume in piena nella conferenza stampa alla vigilia di Verona-Napoli e non nasconde la sua delusione sullo stato della rosa a disposizione. Nella conferenza stampa alla vigilia di Verona-Napoli, Antonioparla di diversi argomenti, ma non della partita. Quasi come se passasse in secondo piano, in un momento che lui definisce “complicato”, vista la ricostruzione in atto avanzata dal suo staff e dalla società. “Mi aspettavo una situazione migliore – afferma il tecnico riferendosi evidentemente alla qualità della rosa – Mi aspettavo qualche situazione positiva, ma ho avuto difficoltà a trovarne”. E poi al paragone con la sua Juventus allenata oltre dieci anni fa sottolinea: “Non trovo similitudini. Mi piacerebbe vedere quella voglia che c’era lì per portare la testa fuori l’acqua”.