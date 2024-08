Concorezzese il cambio imprevisto Organico rifatto per il neo mister

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Nei piani del direttore sportivo Glauco Paggetta doveva essere un’estate "tranquilla". Nel senso che il grosso della "ricostruzione" era stato fatto dodici mesi fa e tra l’altro con risultati immediatamente soddisfacenti vista la conquista della finale playoff contro la Casati Arcore. Ma certi piani, si sa, sono fatti per non essere rispettati. L’è sempre dietro l’angolo e così è successo a Concorezzo. L’avvicendamento in panchina di Gabriele Raspelli – andato alla Vis Nova – con Cristian Bertoni, evidentemente non nei piani societari, appunto, ha avuto come effetto domino l’esigenza di cambiare alcune pedine aumentando a dismisura il lavoro dell’esperto dirigente milanese. Non si riparte di nuovo da zero, ma poco ci manca in casa