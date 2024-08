Cedono i pistoni della giostra bimbi feriti lievi nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - I carabinieristazione di San Sebastiano al Vesuvio sono intervenuti in via Falconi, all'interno di un parco giochi. Alcunidi una delle giostre ( la 'Mini Volo di Rondine' con cabine a forma di mongolfiere) hanno ceduto, calando velocemente le cabine verso il suolo. L'impatto ha causato il ferimento di tre bambini (due di 4 e uno di 7 anni), tutti curati e poi dimessi dall'ospedale pediatrico di Napoli Santobono con prognosi tra i 3 e i 5 giorni. Laè stata sequestrata, indagini in corso.