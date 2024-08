Brest-Marsiglia oggi in tv | orario canale e diretta streaming Ligue 1 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, gara della prima giornata della/25. Comincia ufficialmente l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’OM, in un’estate che finora ha visto la squadra tra le protagoniste sul mercato: sono arrivati infatti diversi giocatori di valore come Wahi, Hojbjerg, Kone, Rulli e Greenwood, per una spesa complessiva superiore ai 70 milioni di euro. Ora la palla passa al campo, anche se l’esordio sul campo dei biancorossi non sarà semplice: la formazione di Eric Roy ha infatti chiuso al terzo posto la passata stagione, meritandosi l’accesso diretto alla Champions League, e vuole provare a ripetersi anche quest’anno. La sfida è in programma, sabato 17 agosto, alle ore 17.00, ma non sarà visibile in Italia.