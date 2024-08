Amici cani runner | facce da Parco Talon

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilnon è solo un orgoglio e un vanto per i casalecchiesi. È anche un luogo ’necessario’. Un punto di arrivo, per chi scende dal sentiero dei Bregoli partendo da San Luca, come le amiche Francesca, da Modena, e Gaia da San Lazzaro che, dopo la fatica, si godono il relax all’ombra: "È la prima volta che veniamo qui insieme, è untenuto veramente bene. Una bella scoperta, ci torneremo". È anche una tappa di passaggio per chi percorre la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta o il sentiero dei Brentatori. Come Gianluca, da Benevento, che sorridendo, rassicura: "Tranquilli, non sono venuto a piedi dalla Campania. Sono arrivato in macchina e ho iniziato il cammino da Piazza Maggiore; ora mi aspettano circa 125 chilometri e sei tappe prima di raggiungere Firenze".