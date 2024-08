A 25 anni di distanza tutti hanno ancora sete del corpo di Brad Pitt in Fight Club

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 17 agosto 2024)è stato tra i protagonisti di, l'ode al nichilismo di David Fincher che ha fatto epoca alla fine degliNovanta. Un film memorabile sotto diversi punti di vista. Tra questi ci sono il personaggio di Tyler Durden, interpretato da, produttore e commerciante di sapone, il volto di Jared Leto che viene ridotto a una poltiglia, il personaggio di Helena Bonham Carter che finge di aver bisogno di gruppi di supporto mentre fuma incessantemente e Meat Loaf. Per chi non l’avessevista (attenzione allo spoiler su un film di 25fa), la scena in cui Edward Norton si picchia da solo in un parcheggio.