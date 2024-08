Verona-Napoli una novità nella probabile formazione azzurra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Conte potrebbe sorprendere con un cambiodifesa in vista della prima di Serie A tra. Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Serie A con la sfida tra. La gara, in programma domenica 18 agosto alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi, rappresenta la prima giornata del campionato e promette di offrire emozioni e colpi di scena. La redazione di Sky Sport ha svelato le probabili formazioni delle due squadre e le possibilitattiche. Per l’allenatore del, Paolo Zanetti, l’attesa è alta per vedere all’opera i nuovi acquisti, tra cui Okou, Harroui e Mosquera, che potrebbero giocare un ruolo chiavepartita di domenica. Dall’altra parte, Antonio Conte, allenatore del, potrebbe riservare qualche sorpresa tattica. Una dellepiù attese è l’inserimento di Mathias Olivera nel pacchetto arretrato.